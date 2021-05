Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leergutdiebstahl

Langenfeld (ots)

Unbekannte schnitten in der Zeit von Sonntag bis Dienstagnachmittag den Maschendrahtzaun der zum Grundstück eines Getränkemarktes in der Straße "Dorfblick" in Langenfeld führt, auf. Anschließend entwendeten sie insgesamt 50 grüne Leergutkästen, in welchen sich je sechs leere 0,7 Liter Saftflaschen befanden. Ein Schaden von ca. 120 Euro entstand. Den Spuren nach zu urteilen, müssen die Täter mit einem Transporter unterwegs gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

