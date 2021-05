Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baum brannte

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter setzten einen Baum in einem Waldstück in Meiningen-Dreißigacker in Brand. Festgestellt wurde das Feuer am Dienstag gegen 17:00 Uhr. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Im Anschluss stellten die Beamten fest, dass unmittelbar am Baum ein Steinhaufen aufgeschüttet war und es aufgrund des Regens der vergangenen Tage nicht zu einer Selbstentzündung hätte kommen können. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell