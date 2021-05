Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaufenster beschädigt

Breitungen (ots)

Unbekannte verursachten an einem Motorradladen in der Straße "Grumbach" in Breitungen einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Dazu fixierten sie einen Feuerwerkskörper an der Schaufensterscheibe und brachten diesen zur Explosion. Durch die Wucht entstand ein Loch in der Scheibe, die Glasscherben flogen in den Verkaufsraum und beschädigten dort ausgestellte Waren. Die Tatzeit legt zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

