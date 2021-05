Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebesgut gefunden

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei wurden Montagabend zu einem Einsatz wegen einer vermeintlichen Körperverletzung in die Rosa-Luxemburg-Straße nach Hildburghausen gerufen. An der Adresse angekommen wollten sie mit dem Beteiligten sprechen und fanden in dessen Wohnung sowie im Treppenaufgang ein Fahrrad und Fahrradteile, die sich beim näheren Betrachten als Diebesgut herausstellten. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der 36-Jährige Wohnungsinhaber erhält eine Anzeige. Zu einer Körperverletzung kam es im Vorfeld nicht, es war lediglich eine lautstarke Auseinandersetzung.

