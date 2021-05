Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Getränkemarkt

Dermbach (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag in einen Getränkemarkt in der Straße "An der Zehnt" in Dermbach einzubrechen. Mitarbeiter des Wachdienstes stellten eine geöffnete Tür am Haupteingang fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren, die darauf schließen lassen, dass Unbekannte versuchten in das Objekt einzudringen. Nach Auswertung der Überwachungstechnik wurden die beiden Täter durch die ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchteten unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

