Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwelbrand

Eisfeld (ots)

Samstagmorgen stellte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung in einem Gartenbungalow in der Schleusinger Straße in Eisfeld fest. Er alarmierte die Feuerwehr und die Kameraden löschten den Schwelbrand, der sich im Bereich des Schornsteines befand. Verletzt wurde niemand, aber ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

