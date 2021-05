Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel beschädigt

Masserberg (ots)

Vom Freitag 14.05.2021, 11:00 Uhr bis zum Samstag 15.05.2021, 13:00 Uhr stellte eine Anwohnerin der Ernst-Thälmann-Straße in Masserberg ihren Pkw Fiat Punto vor der Wohnadresse, rechts am Straßenrand, zum Parken ab. Als sie zum Fahrzeug zurück kam stellte sie Schäden am linken Außenspiegel fest. Der Schaden wird auf etwa 50 EUR beziffert.

Sachdienliche Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder die PI Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685/778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell