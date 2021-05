Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenparty endete im Krankenhaus

Meiningen (ots)

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr erreichten sowohl die Polizei als auch die Rettungsleitstelle mehrere Notrufe über Notsituationen von jungen Menschen, die auf den Straßen der Meininger Innenstadt zusammengebrochen sind. Nach gemeinsamer Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass mindestens 5 Personen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren zunächst illegal in einer Wohnung in Meiningen zusammen feierten, dabei berauschende Mittel konsumierten und anschließend nach Verlassen der Wohnung mit den Folgen zu kämpfen hatten. Nach kurzer Behandlung im Klinikum Meiningen konnten alle Beteiligten das Krankenhaus wieder verlassen. Bei der anschließenden Nachschau in der Wohnung der polizeilich bestens bekannten Beteiligten wurden neben Betäubungsmitteln auch mehrere Gegenstände (3 Einkaufswägen) aufgefunden, die aus diversen Diebstahlshandlungen standen. Die Personen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Diebstahl, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Infektionsschutzgesetz.

