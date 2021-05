Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Meiningen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:00 Uhr in Meiningen, Henneberger Straße an einer dortigen Sitzgelegenheit zu einer Körperverletzung. Zunächst gerieten die beiden Männer in eine verbale Streitigkeit, in deren Verlauf man sich gegenseitig ins Gesicht schlug. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war nur noch der leicht verletzte 36-jährige Geschädigte vor Ort. Bei einem Alkoholtest erpustete er einen beachtlichen Wert von 2,96 Promille.

