Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Party beendet

Wasungen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr beendete die Polizei eine Gartenparty in Wasungen. Insgesamt 8 Wasunger trafen sich in einer Gartenanlage und machten durch extrem laute Partymusik auf sich aufmerksam. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Musik schon von weitem hören. Im Garten stellten sie dann zusätzlich fest, dass keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und auf keine Abstände geachtet wurde. Die Partygäste erwarten die nun folgenden Bußgeldbescheide auf die gefertigte Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell