Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Roller ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis

Zella-Mehlis (ots)

Am 14.05.21, gegen 09.55 Uhr befuhr ein 37jähriger Mann aus Zella-Mehlis die Lichtenaustraße in Zella-Mehlis mit einem E-Roller. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Zudem wurde bekannt, dass der Roller schneller als 20km/h fährt, so dass der Fahrzeugführer hierfür auch einen Führerschein benötigt. Da er auch diesen nicht vorweisen konnte, wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine Anzeige Verstoß Pflichtversicherungsgesetz gegen den Mann erstattet.

