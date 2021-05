Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Meiningen (ots)

Freitag (14.05.2021) gegen 4:00 Uhr kam eine junge Fahranfängerin auf der Landstraße zwischen Meiningen und Rohr in einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben stehen. Sie verletzte sich dabei leicht und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

