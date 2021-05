Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache geklärt

Vacha (ots)

Am Samstag brannte aus bis dato ungeklärten Gründen eine Gartenlaube in der Gartenanlage "St. Annen" in Vacha. Die Kameraden der Feuerwehr Vacha konnten die Flammen schnell löschen, dennoch entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Experten der Suhler Kriminalpolizei stellten einen technischen Defekt an einer Musikanlage als Brandursache fest. Die Ermittlungen sind abgeschlossen.

