Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl des Ortseingangsschildes scheiterte

St. Kilian (ots)

Ein Polizist im Dienstfrei bemerkte Donnerstagabend zwei Jungendliche, die versuchten, das Ortseingangsschild in der Kilianstraße in St. Kilian aus der Verankerung zu reißen. Er gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und versuchte, die Täter von weiteren Handlungen ab- und einen Jungen festzuhalten. Daraufhin riss sich der Täter los und trat den Beamten gegen das Knie. Der Polizist versuchte ihn erneut zu greifen, aber der 16-Jährige stieß ihn in den Straßengraben und flüchtete mit seinem Begleiter. Dabei sprach er wüste Beleidigungen aus. Der Beamte blieb unverletzt und die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

