Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger entwendet

Schweina (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete Freitagnacht (14.05.2021) gegen 2:15 Uhr einen Anhänger der Marke "Stema", der in der Altensteiner Straße in Schweina stand. Der Geschädigte wurde durch ein lautes Quad aus dem Schlaf gerissen. Vermutlich wurde der Anhänger an dieses angehängt und mitgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

