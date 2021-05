Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontal zusammengestoßen

Schmalkalden (ots)

Am Mittwoch um 11.30 Uhr ereignete sich in Schmalkalden, Hinter der Stadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw beteiligt waren. Die Fahrerin eines Pkw, welche aus Richtung Mittelstille fuhr, kam vermutlich auf Grund von Unaufmerksamkeit nach links und stieß in Höhe der Einfahrt Hoffnung gegen einen Pkw, welcher auf der Abbiegespur stand. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrerin des stehenden Pkw wurde leicht verletzt inms Klinikum eingeliefert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell