Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer übersehen

Meiningen (ots)

Am Mittwoch um 11.30 Uhr ereignete sich in Meiningen, Bernhardstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer, welcher aus der Karlsallee auf die Bernhardstraße auffahren wollte, einen von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zu einer leichten Kollision, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell