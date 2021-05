Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache geklärt - Tatverdächtiger in Haft

Meiningen (ots)

Am 16.04.2021 brannte ein Gartenhaus in der Gartenanlage "Eselsberg" in Meiningen vollständig ab. Dabei entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Glücklicherweise verletzte sich niemand und die Kameraden der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf andere Objekte verhindern. Unmittelbar nach dem Feuer begannen die Experten der Suhler Kriminalpolizei gemeinsam mit einem externen Sachverständigen mit der Suche nach der Brandursache und stellten sehr schnell fest, dass es sich um eine schwere Brandstiftung gehandelt hat. Ein 48-jähriger Mann geriet in das Visier der Kriminalpolizisten. Er gilt als dringend tatverdächtig das Feuer gelegt zu haben. Nach erfolgter Haftprüfung kam der Mann, der sich nicht zum Tatvorwurf äußerte, in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

