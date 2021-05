Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnung - Täter gefasst

Suhl (ots)

Bis dato unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag über den Balkon in die Erdgeschosswohnung eines Wohnblockes in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten neben Bargeld und einer Spielekonsole auch mehrere Werkzeuge. Schon in der Nacht konnte der Wachschutz der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung drei Männer feststellen, die in die Einrichtung zurückkehrten. Diese waren vollbepackt mit Werkzeugen und anderen Dingen, die sie angeblich gefunden hätten. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei am Montagmorgen erbrachte hingegen ein vollkommen anderes Bild. Die mitgeführten Gegenstände waren eindeutig dem Einbruch in die Erdgeschosswohnung zuzuordnen und die 18 und 20 Jahre alten Männer gelten als dringend tatverdächtig diesen begangen zu haben, einer von ihnen legte bereits ein Geständnis ab. Weitere Ermittlungen folgen.

