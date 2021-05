Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Briefkästen zerstört

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am Sonntag in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr durch ein Gartentor auf ein Grundstück im Grünen Weg in Suhl. Anschließend zerstörte er die Briefkastenanlage vom Wohnhaus und verursachte so einen Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell