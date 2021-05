Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gezündelt

Suhl (ots)

Ein Zeuge bemerkte Montagnachmittag ein kleines Feuer auf einem asphaltierten Nebenweg in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Er informierte die Feuerwehr und die Kameraden löschten die Flammen. Die Beamten der Suhler Polizei stellten in unmittelbarer Nähe vier Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren fest. Diese fanden im Vorfeld des Feuers eine Packung Streichhölzer, zündelten damit und entfachten das kleine Feuer. Ein Schaden entstand nicht. Die Jungs wurden zu ihren Eltern gebracht.

