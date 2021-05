Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Einbruch Werkzeuge entwendet

Wasungen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen in ein im Umbau befindlichen Wohnblock in der Caspar-Neumann-Straße in Wasungen ein. Sie entwendeten neben einem Akku-Trennschleifer und einem Akkuschrauber auch eine akkubetriebene Handkreissäge. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

