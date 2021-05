Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorhaube beschädigt

Bad Liebenstein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Motorhaube eines weißen PKW Mercedes-Benz A200 beschädigt, welcher in der Straße "Unterm Sandberg" in Bad Liebenstein parkte. Nach ersten Erkenntnissen ist ein unbekannter Täter auf die Motorhaube des Fahrzeugs gestiegen und hat dort einen erheblichen Schaden hinterlassen.

