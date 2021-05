Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Gartenlaube

Vacha (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in der Gartenanlage "St. Annen" in Vacha zu einem Brand in einer massiven Gartenlaube. Die Kameraden der Feuerwehr Vacha konnten diesen schnell löschen. Die Ursache für den Brand ist bisher unbekannt. Der beim Brand entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

