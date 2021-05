Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schmalkalden (ots)

Am 08.05.21 gegen 09.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Schmalkalden, Kasseler Straße. Eine ältere Dame aus dem Raum Schmalkalden hatte beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Abbiegende leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf rund 12.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe aus den Pkw austraten, wurde die Feuerwehr Schmalkalden hinzugerufen.

Ein besonderer Dank soll dem umsichtigen Zeugen zuteil werden, welcher sich unmittelbar um die Absicherung der Unfallstelle und die Unfallbeteiligten kümmerte. Außerdem organisierte er noch Bindemittel von der nahegelegenen Tankstelle, um das Breitfahren von ausgelaufenen Flüssigkeiten zu verhindern.

