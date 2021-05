Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gestohlen

Meiningen (ots)

Ein junger Mann hatte am 04.05.2021 sein Fahrrad in der Bernhardstraße in Meiningen an einem Metallgeländer abgestellt und mit einem Seilschloss gesichert. Als er jedoch am 07.05.2021 zurückkehrte, war sein Rad samt Schloss nicht mehr aufzufinden. Das Herrenrad der Firma Carver hatte noch einen Zeitwert von rund 500 Euro.

