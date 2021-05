Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bungalow

Suhl (ots)

In der Zeit von Dienstag, 04.05.2021 bis Samstag, 08.05.2021 brachen Unbekannte in einen Gartenbungalow in der Alten Schleusinger Straße in Suhl ein und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Auch hier wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise zu Tätern oder der Tat als solches nehmen die Beamten der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen. Ein Rat Ihrer Polizei versehen Sie die Türen und Fenster mit mechanischen Sicherungen. Außerdem rät die Polizei zu erhöhter Aufmerksamkeit und nachbarschaftlicher Hilfe. Es gilt immer noch das Motto "Vorsicht! Wachsamer Nachbar". Achten Sie auf fremde verdächtige Menschen und Fahrzeuge. Wenn sie verdächtige Beobachtungen machen, rufen Sie die Polizei.

