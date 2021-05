Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneuter Einbruch in Finnhütte

Suhl (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte erneut in eine Finnhütte in Suhl, Alte Schleusinger Straße ein und hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Dem ersten Anschein nach wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell