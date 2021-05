Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Rückwärtsfahren

Weitersroda (ots)

Dienstag gegen 10:00 Uhr parkte eine 38-jährige Audi-Fahrerin aus ihrer quer zur Fahrbahn befindlichen Parklücke in der "Hohle" in Weitersroda rückwärts aus und übersah dabei einen vorbeifahrenden Nissan. Es kam zur Kollision und zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

