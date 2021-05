Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kirche

Eicha (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagabend die Tür an der Westseite der Dorfkirche in der Dorfstraße in Eicha auf. Es entstand Sachschaden und im Inneren der Kirche stellten die Verantwortlichen fest, dass die Kollektenbüchse an einer anderen Stelle stand als zuvor. Entwendet wurde jedoch nichts. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

