Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entwendetes Fahrrad gefunden

Meiningen (ots)

Ein Zeuge meldete sich Mittwochvormittag bei der Meininger Polizei und gab an, ein E-Bike im Wald am Herrenberg in Meiningen gefunden zu haben. Die Polizisten stellten das Zweirad sicher und nur etwa eine Stunde später erschien eine Frau in der Dienststelle und teilte mit, dass ein unbekannter Täter ihr E-Bike der Marke "Haibike" in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag aus dem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Nachtigallenstraße in Meiningen entwendet hatte. Die Beschreibung ihres Rades passte zu dem vorher gefundenen und so konnte das E-Bike nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an die Frau herausgegeben werden. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

