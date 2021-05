Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Fahrräder entwendet

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit vom 28.04.2021, 11:00 Uhr, bis 05.05.2021, 13:10 Uhr, an mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Wintergasse in Meiningen zu schaffen. Aus einem Keller entwendete er ein Mountainbike im Wert von 2.000 Euro und zwei weitere Fahrräder im Gesamtwert von 700 Euro nahm er aus einem anderen Abteil mit. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher oder zum Verbleib des grünen Fahrrades der Marke "Trek" und des grauen und blauen Rades der Marke "Cube" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

