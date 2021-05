Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Dermbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lieferfahrzeuges beschädigte am Mittwoch gegen 13:30 Uhr beim Rückwärtsfahren einen PKW, der in der Sophienstraße in Dermbach geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

