LPI-SHL: Unfallflüchter gestellt

Hinternah (ots)

Ein bis dato unbekannter Autofahrer stieß Mittwochnachmittag beim Rückwärtsfahren gegen einen Hydranten, der in der Straße "An der Nahe" in Hinternah steht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und übergaben es der Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer wenig später an und konfrontierten ihm mit den Vorwurf, eine Unfallflucht begangen zu haben. Eine Anzeige war die Folge.

