Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt und weggefahren

Schmalkalden (ots)

Am Dienstag zwischen 7:20 Uhr und 7:30 fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen einen roten Alfa Romeo auf dem Kindergarten-Parkplatz in der Renthofstraße in Schmalkalden und verursachte einen Schaden am Fahrzeug des Geschädigten. Durch erste Zeugenaussagen wurde bekannt, dass es sich augenscheinlich um eine weibliche Person mit einem grauen Seat gehandelt hat. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

