Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht auf dem nicht versicherten E-Scooter

Barchfeld (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Montagnachmittag einen 40-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Nürnberger Straße in Barchfeld. Am Gefährt war kein Versicherungskennzeichen angebracht und ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Daraufhin musste der Mann seinen Scooter stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell