Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spielzeugwaffe wirkte echt

Meiningen (ots)

Die Polizei in Meiningen erhielt Dienstagabend einen telefonischen Hinweis, dass sich eine Person in der Utendorfer Straße in Meiningen aufhält, die eine Langwaffe bei sich trägt. Kurze Zeit später trafen die Polizisten auf einen 12-jährigen Jungen, der eine Spielzeugwaffe mit sich führte, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sah. Die Beamten stellten das Spielgerät sicher und brachten den Jungen zu seinen Eltern. Mit der Mutter führten sie anschließend noch ein Gespräch darüber, dass durch solche täuschend echt aussehenden Waffen unter Umständen gefährliche Situationen entstehen könnten und sie ihrem Sohn künftig den Umgang damit, zumindest im öffentlichen Raum, verbieten sollte.

