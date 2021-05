Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tellerfalle ausgelegt

Breitenbach (ots)

Unbekannte legten in der zurückliegenden Zeit in der Straße "An der Linde" in Breitenbach eine Tellerfalle aus. In diese Falle geriet eine Katze mit ihrer Pfote. Schwer verletzt schleppte sich der Vierbeiner noch bis in einen Garten. Dort konnte das Tier befreit werden und flüchtete anschließend. Festgestellt wurde die Tat am frühen Dienstagmorgen. Die Hildburghäuser Polizei hat eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben könne, wer die Tellerfalle ausgelegt hat. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

