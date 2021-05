Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte warfen in der Zeit von Samstag bis Sonntag eine Scheibe eines Gebäudes in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis ein. Sie betraten danach die Räumlichkeiten und liefen bis auf das Dach. Dort angelangt entfernten sie Befestigungsteile für den Blitzableiter und warfen diese anschließend nach unten. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

