Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopeds geklaut

Barchfeld (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete in der Zeit vom 19.04.2021 bis 29.04.2021 zwei Mopeds aus einem alarmgesicherten Bürogebäude in der Nürnberger Straße in Barchfeld. Das Simson-Moped "S51" und die "Schwalbe" haben einen Gesamtwert von 4.000 bis 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Zweiräder oder zum Dieb selbst geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell