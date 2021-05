Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall weitergefahren

Bad Salzungen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Sonntagabend bis Montagvormittag einen VW, der auf einem Parkplatz in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen geparkt war. Unerlaubt flüchtete er anschließend vom Unfallort. Die Beamten der Bad Salzunger Polizei konnten roten Fremdlack sichern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei zu melden.

