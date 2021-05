Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Während des Tankens beklaut

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nutze am Montag in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:25 Uhr einen unbeobachteten Moment und entwendete aus dem unverschlossenen Führerhaus eines Lastwagens, der an einer Tankstelle in der Würzburger Straße in Suhl seinen Laster betankte, die persönliche Tasche des 65-jährigen Fahrers. Neben der Geldkarte, den Personaldokumenten und dem Mobiltelefon, befanden sich auch etwa 300 bis 400 Euro darin. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell