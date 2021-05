Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet

Breitungen (ots)

Beamte der Meininger Polizei wollten am späten Montagabend einen Ford, der in Breitungen unterwegs war, kontrollieren. Der Fahrer dachte aber überhaupt nicht daran, anzuhalten und trat stattdessen aufs Gaspedal. Über mehrere Ortschaften bis hin nach Rotterode verlief sein Fluchtversuch, dabei fuhr er viel zu schnell. Den Polizisten gelang es schließlich den 36-jährigen Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Die Kontrolle ergab, das der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte und er sich den PKW ohne das Wissen der Halterin nahm. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest 0,41 Promille an und ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine, Metamphetamine und Cannabis. Eine Blutentnahme und einige Anzeigen waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell