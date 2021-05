Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Sonntagvormittag eine 27-jährige Ford-Fahrerin in der Schwedenstraße in Meiningen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, was eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog. Weiterfahren durfte die Frau natürlich auch nicht mehr.

