Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Wiedersbach (ots)

Ein Unbekannter entwendete in der Zeit von Samstag- bis Sonntagabend das hintere Kennzeichen eines Transporters der Marke "Ford", der in der Hauptstraße in Wiedersbach geparkt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

