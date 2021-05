Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Römhild (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag in einen ehemaligen Supermarkt in der Meininger Straße in Römhild einzubrechen. In dem Gebäude befindet sich eine Fleischereitheke. Die Täter nutzen einen großen Stein, um die Tür zu zerstören, was jedoch nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell