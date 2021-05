Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 18.04.2021 bis 02.05.2021 in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Bodenweg in Meiningen ein. Sie entwendeten ein Kinderfahrrad, zwei ferngesteuerte Autos mehrere Akkus und einen Akku-Trennschleifer. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

