Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ferngläser und Gartengeräte entwendet

Bad Salzungen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Gartenhaus in Bad Salzungen, Am Flößrasen wurden nach erster Inaugenscheinnahme des Geschädigten zwei Ferngläser, sowie mehrere elektrische Gartengeräte entwendet. In der Zeit vom 29.04.2021, 17:30 bis zum 30.04.2021, 11:15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam auf das Gartengrundstück und brachen die Tür zum Gartenhaus auf. Genaue Angaben zum Entwendungsschaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

