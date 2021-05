Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerverletzter Radfahrer

Bad Salzungen / Gumpelstadt (ots)

Am 01.05.2021 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Sturz eines Radfahrers in Gumpelstadt in der Moorgrundstraße. Der 57 Jährige und seine Frau befuhren mit ihren EBikes die Ortsverbindungsstraße von Waldfisch kommend nach Gumpelstadt. Auf der leicht abschüssigen Moorgrundstraße kam der Radfahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache ins Schlingern und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich so schwerwiegende Verletzungen zu, dass er ins Klinikum verbracht werden musste.

