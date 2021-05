Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Meiningen (ots)

Am 01.05.2021 wurde gegen 00:20 Uhr ein Mazda mit SM-Kennzeichen in Meiningen in der Nachtigallenstraße einer Kontrolle unterzogen. Der im Rahmen der Kontrolle bei dem 33jährigen Mann durchgeführte freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Meiningen durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell